135 домов в Верхней Салде остались без тепла и горячей воды

Предполагается, что аварию устранят до 20:00. Фото: Алексей Кунилов

В Верхней Салде 135 домов и несколько детских дошкольных образовательных учреждений остались без тепла и горячей воды. Прокуратурой организована проверка.

Известно, что тепломагистраль на ул. Районной была повреждена ещё 26 декабря. По решению МУП "Городское УЖКХ" аварийно-восстановительные работы стартовали сегодня утром.

На данный момент теплоснабжение и ГВС ограничено в восьми детсадах и в 135 многоквартирниках по улицам Спортивной, Воронова, Восточной, Карла Маркса, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Предполагается, что аварию устранят до 20:00.

"В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о бесперебойном снабжении населения коммунальными ресурсами", – говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Читайте также:

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за отключения 51 дома от тепла.