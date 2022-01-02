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2 января 2022, 20:38

В центре Екатеринбурга потушили пожар в административном здании

пожар

Пожар потушен в 20:15. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге произошёл пожар в административном здании, расположенном на ул. 8 Марта. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в половину восьмого вечера.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного здания. До прибытия спасателей из помещения эвакуировались два человека. Пострадавших нет.

К месту происшествия на 11 спецмашинах выезжали 30 огнеборцев. Пожар потушен в 20:15, его площадь составила 10 квадратных метров.

Областная газета Свердловской области

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