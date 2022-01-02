Специалисты ЕТК восстановили теплоснабжение в домах на Ботанике

Тепло вернулось в 51 многоквартирный дом. Фото: Галина Соловьёва.

Специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" устранили повреждение на ул. Родонитовой. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей восстановлено.

По данным пресс-службы ЕТК, работы велись с 8 утра. На месте работали две аварийные бригады – восемь человек. К вечеру энергетики заменили участок изношенной трубы. После проведения пусковых операций теплоснабжение и ГВС потребителей полностью восстановлено.

"Учитывая, что температура наружного воздуха -3 градуса, температура в жилых помещениях при данных параметрах теплоснабжения не опускалась ниже нормативной", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее приостановкой подачи горячей воды и тепла в дома на Ботанике заинтересовалась прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга. Надзорное ведомство информировало, что без тепла остались жильцы 51 многоквартирника по улицам Академика Шварца, Крестинского, Родонитовой, по Тбилисскому бульвару, а также две больницы, два детсада и три школы.

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