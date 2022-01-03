У 17 тысяч жителей Верхней Салды восстановили водоснабжение

Тепломагистраль ремонтировали почти 13 часов. Фото: Алексей Кунилов

Коммунальная авария в Верхней Салде, из-за которой без тепла и горячей воды остались 17 600 человек, ликвидирована. Тепломагистраль ремонтировали почти 13 часов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, отопление и ГВС были ограничены на улицах Карла Маркса, Восточной, Устинова, Энгельса, Спортивной и Воронова. В общей сложности из-за аварии пострадали жители 135 муниципальных домов и сотрудники 11 социально значимых объектов. Сейчас теплоснабжение восстановлено в полном объёме.

Повреждение на тепломагистрали произошло 2 января около 10:00, а ремонтные работы, которые проводило МУП «Городское УЖКХ», завершились только в 22:40. На месте работали 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Как сообщала ранее «Областная газета», прокуратура организовала проверку по факту аварии.

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