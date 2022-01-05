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Общество / Происшествия
5 января 2022, 11:48

В Екатеринбурге тушат колерный цех на площади 1000 "квадратов"

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Площадь пожара в колерном цехе составляет 1000 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на ул. Фронтовых Бригад загорелся колерный цех. Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 9:58, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 45 человек.

"Принимаются меры по недопущению распространения огня. Из ангара огнеборцы эвакуировали 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируется находящийся внутри автотранспорт. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительную опасность для огнеборцев создают раздающиеся внутри хлопки, пожарным приходится работать с безопасного расстояния.

Напомним, в ночь на 4 января в Екатеринбурге сгорел автосервис.

Областная газета Свердловской области

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