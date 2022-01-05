В Екатеринбурге ликвидировали огонь на промышленной площадке

Огонь потушили за 2,5 часа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге потушили огонь на промышленной площадке. Площадь горения в колерном цехе составила 1000 кв. м.

Сейчас огнеборцы проводят проливку и разбор сгоревших конструкций в цехе на ул. Фронтовых Бригад. В ликвидации последствий пожара задействовано 12 единиц техники, 53 единицы личного состава. Пострадавших нет.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Тушение огня осложнялось большой горючей загрузкой. Из горящего помещения вынесли шесть газовых баллонов и находящийся внутри автотранспорт. Дополнительную опасность для огнеборцев создавали раздающиеся внутри хлопки, спасателям приходилось работать с безопасного расстояния.

Пожарные дознаватели устанавливают причину произошедшего, сообщат пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, колерный цех загорелся сегодня утром.