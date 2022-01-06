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Общество / Происшествия
6 января 2022, 10:45

В свердловском посёлке Малышево произошёл пожар в промышленной зоне

Пожарные машины

Пожар произошёл в промышленной зоне. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области снова произошёл пожар в промышленной зоне. В посёлке Малышево загорелись склад и автомойка.

Инцидент произошёл накануне вечером. Диспетчерам поступил сигнал о возгорании в Малышевском ГО, п. Малышево, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь охватил 200 кв. м. промзоны. При пожаре повреждены автомобиль "МАЗ", автоцистерна для перевозки ГСМ, автомойка, склад в промышленном здании. В ликвидации огня были задействованы 5 единиц техники, 25 человек личного состава.

Напомним, накануне в Екатеринбурге произошёл крупный пожар в колерном цехе.

Областная газета Свердловской области

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