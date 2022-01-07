В ДТП в Свердловской области погибли два человека

В Nissan ехала семья из Североуральска. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня на пятом километре соединительных автодорог Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Серов — Североуральск — Ивдель произошла авария. Nissan въехал в Lexus.

По предварительным данным, двигаясь со стороны Североуральска, Nissan выехал на встречку и врезался в Lexus, следовавший со стороны Екатеринбурга в Югорск.

В результате ДТП 11-летний мальчик — пассажир первого транспортного средства — погиб до приезда скорой. Водитель этого же автомобиля скончался в больнице. С травмами различной степени тяжести в медучреждение доставлены пассажир Lexus и два человека из Nissan.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, обгон на данном участке разрешён. Однако из-за снега видимость дороги была плохая. Установлено, что в первом автомобиле ехала семья из Североуральска.

Госавтоинспекция рекомендует водителям при ухудшении погодных условий быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не совершать необдуманных манёвров.

Ранее жителей Свердловской области предупредили о непогоде 8 января. Местами в регионе ожидается ветер с порывами до 15 м/с, сильный снег, метели, на дорогах гололедица.

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