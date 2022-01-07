В Екатеринбурге улица превратилась в реку из-за коммунальной аварии

На место уже выехала аварийная бригада «Водоканала». Фото: Галина Соловьёва

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга зафиксирована коммунальная авария. Улицу Юмашева залило водой.

Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе «Водоканала», в трубопроводе диаметром 1000 мм резко упало давление. На место уже выехала аварийная бригада.

По уточнённым данным, сейчас давление в сети штатное, произведено переключение на резервную ветку. Утечка локализована. К раскопке и ликвидации аварии планируется приступить после получения согласования.

Добавим, ранее жителей Свердловской области предупредили о непогоде 8 января. Местами в регионе ожидается ветер с порывами до 15 м/с, сильный снег, метели, на дорогах гололедица.