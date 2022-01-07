Умер экс-глава Генштаба ВС России Анатолий Квашнин

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ с июня 1997 по июль 2004 года. Фото: сайт Министерства обороны РФ

Сегодня в Москве скончался бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин. Ему было 75 лет.

Генерал умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников Российской Федерации Николая Дерябина. Время и место прощания определят родственники Анатолия Квашнина.

Досье

Анатолий Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе. В 1969 году окончил Курганский машиностроительный институт и был призван на два года в Советскую армию, а позже продлил службу по собственному желанию.

В период с июня 1997 по июль 2004 года возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил России. Одновременно с 2000 по 2004 годы являлся членом Совета безопасности РФ и с мая 2001 года — членом Государственной комиссии по химическому разоружению.

С 2004 по 2010 годы был полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Одновременно являлся членом Совета при Президенте России по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике.