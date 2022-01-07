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Общество / Происшествия
7 января 2022, 18:43

Пожарные спасли четырёх человек из горящего дома в Белоярском ГО

Пожар

Пожар выгнал на улицу больше 40 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днём в селе Черноусово Белоярского городского округа произошёл пожар. Горели вещи в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Центральной.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, до прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 38 человек, 12 из них — дети. Ещё 4 человека были спасены. Двоих пожарные вывели с помощью дыхательных аппаратов, ещё двое спустились из окна второго этажа по трехколенной лестнице.

В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 16 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина села. В 14:46 огонь был локализован, а в 14:53 ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16:01. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

Областная газета Свердловской области

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