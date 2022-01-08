В ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург — Тюмень погибла женщина

Автомобиль столкнулся с грузовиком. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись два автомобиля. В ДТП погибла пассажирка одной из машин, ещё один человек получил тяжёлые травмы.

Авария произошла накануне вечером на 181-м км трассы Екатеринбург — Тюмень. Автомобиль Mitsubishi Lancer, водителем которого был 36-летний мужчина, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer — женщина 1988 года рождения — погибла на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, водитель легковушки с тяжелыми травмами госпитализирован», — говорится в сообщении.

Погибшая и пострадавший были сожителями, они ехали в направлении Талицы к родственникам. У мужчины, который был за рулём легковушки, есть 10 неоплаченных штрафов, всего за нарушение ПДД к административной ответственности он привлекался 24 раза.

Оба водителя были трезвы. Инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия. На этом участке дороги движение не было затруднено. Также установлено, что дорожные условия оценивались как удовлетворительные, недостатков не выявлено.

Напомним, накануне в ДТП погиб 11-летний ребёнок.