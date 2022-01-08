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Общество / Происшествия
8 января 2022, 11:50

В Свердловской области ночью из горящего дома эвакуировали девять человек

Пожарный у машины

Пожар произошёл ночью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Ночью в Слободо-Туринском районе Свердловской области произошёл пожар в многоквартирном доме. Из огня эвакуировали девять человек, в том числе четверых детей.

Сигнал о возгорании поступил диспетчерам в три часа ночи. На ул. Колхозной горела квартира на последнем этаже трёхэтажного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

«На площади 38 кв. м повреждены: кровля, домашнее имущество в квартире. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасены 9 человек, в том числе четверо детей. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 16 человек, в том числе 11 детей», — говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава.

Напомним, накануне пожарные спасли четырёх человек из горящего дома в Белоярском ГО.

Областная газета Свердловской области

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