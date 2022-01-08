В Свердловской области поезд насмерть сбил мужчину

Мужчину сбил грузовой поезд. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области выясняются обстоятельства гибели мужчины под поездом. Житель Новой Ляли попал под грузовой транспорт.

Инцидент произошёл накануне вечером на перегоне ст. Богословская — ст. Ляля, 126 км, 9 пикет. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось. Житель Новой Ляли 1979 года рождения погиб.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Серовский транспортный прокурор выехал на место происшествия. Ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.