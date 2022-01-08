В Екатеринбурге транспортная полиция задержала авиадебошира

Мужчина буйно вёл себя в салоне самолёта. Фото: Алексей Кунилов

В Кольцово полиция задержала пьяного мужчину. Он устроил дебош на борту самолёта.

Мужчина буянил на борту самолёта, который выполнял рейс Хургада — Екатеринбург. В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово около двух часов ночи 8 января поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну требуется наряд полиции, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя Тюмени 1989 года рождения, который, согласно акта командира воздушного судна, во время полёта находился по внешним признакам в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих не реагировал», — говорится в сообщении.

Беспокойного мужчину доставили в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол по ч. 1 статьи 20.1 КоАП РФ.