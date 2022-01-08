В Свердловской области за неделю в ДТП погибли 11 человек

ДТП происходили в том числе и из-за плохой видимости на дорогах. Фото: Алексей Кунилов

На дорогах Свердловской области с начала года произошло 37 ДТП. В них погибли 11 человек.

Среди погибших был 1 ребёнок. Также в авариях пострадали 63 человека, среди которых 14 — это дети. Основными причинами стали выезды на полосы встречного движения, несоблюдение скоростного режима и дистанции, а также невнимательность, безответственность и самоуверенность водителей за рулем, сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

С 1 по 7 января наступившего года сотрудники ГИБДД пресекли более 12 тысяч нарушений ПДД, задержали 331 нетрезвого водителя.

«С начала года сотрудниками ГИБДД выписано более 200 предписаний организациям, занимающимся уборкой снега на дорогах, возбуждено 10 административных материалов по фактам неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети», — говорится в сообщении.

Напомним, в Екатеринбурге за 5 дней поймали 44 пьяных водителя.