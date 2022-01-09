На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись две легковушки и автобус с 25 детьми

Никто из находившихся в автобусе детей не пострадал. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

В Ачитском ГО на 220 км трассы Пермь – Екатеринбург два легковых автомобиля столкнулись с автобусом, перевозившим юных спортсменов. В результате ДТП пострадали 3 человека.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу, не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автобусом. Водитель Mercedes, который двигался за "Ладой", предпринимая попытки избежать столкновения, начал тормозить, но также врезался в автобус.

В транспорте находились 25 детей, которые возвращались с соревнований в Красноуфимск. Никто из юных спортсменов не пострадал.

Два пассажира "Лады" и пассажир "Мерседеса" были госпитализированы с травмами различной степени, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Проведение доследственной проверки по факту ДТП взяла на контроль региональная прокуратура.