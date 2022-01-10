В Екатеринбурге эвакуировали две школы

Сегодня екатеринбургские школьники выходят с каникул. Фото: Галина Соловьёва.

Первый учебный день после каникул у учеников двух образовательных учреждений Екатеринбурга начался с эвакуации. Речь идёт о гимназии № 161 и школе № 65.

Как сообщили «Областной газете» в департаменте образования уральской столицы, на почту гимназии пришло сообщение о минировании.

«Директором незамедлительно были проинформированы правоохранительные органы, и примерно в 09:36 началась эвакуация детей и сотрудников», — уточнили изданию. Что стало причиной эвакуации школы № 65, уточнить не смогли.

Напомним, 21 декабря 2021 года из здания той же гимназии из-за тревожного сообщения эвакуировали 902 ученика и 62 сотрудника. На месте работали сотрудники Росгвардии. Подозрительных предметов они не обнаружили.