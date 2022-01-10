В Камышлове лицей заплатит 60 тысяч ученице за травму на уроке

Суд взыскал в пользу ребёнка в качестве компенсации морального вреда 60 тыс. рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

В Камышлове суд оштрафовал МАОУ "Лицей № 5" на 60 тысяч рублей. В учебном заведении на уроке физкультуры серьёзно травмировалась девочка.

По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, в ноябре 2020 года на тот момент ученица 2 класса, выполняя "кувырок назад", получила травму в виде компрессионного перелома грудного отдела позвоночника. Прокуратурой была организована проверка. По её результатам выявлено, что преподаватель не следил за безопасностью детей должным образом.

В интересах несовершеннолетней прокурор обратился в Камышловский районный суд с исковым заявлением к МАОУ. Суд взыскал в пользу ребёнка в качестве компенсации морального вреда 60 тыс. рублей, а также расходы на приобретение корсета. Судебный акт вступил в законную силу.