С начала года на пожарах погибли 13 свердловчан

В новогоднюю ночь на Среднем Урале горели шесть домов и автомобиль. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области с начала года произошло 132 пожара, что на 35 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 72 возгорания зафиксированы в жилом секторе (отмечается снижение на 43 %).

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в дни новогодних каникул на пожарах погибли 13 человек (-4 случая в сравнении с аналогичным периодом 2021 года). Ещё 12 свердловчан получили травмы (+1 случай).

Спасатели выезжали не только на пожары, но и на места аварий. Всего их помощь понадобилась 27 раз. В результате были спасены 6 человек. Кроме того, сотрудниками госпожнадзора были проведены более 600 профилактических визитов на объекты, где проводили праздничные мероприятия.

Как ранее писала "Областная газета", в новогоднюю ночь на Среднем Урале горели шесть домов и автомобиль. А вечером 1 января при пожаре в трёхэтажном доме в Сухом Логе пострадали два человека. Их госпитализировали в Центральную районную больницу с симптомами лёгкого отравления продуктами горения. К вопросу предоставления жилья погорельцам подключился глава региона Евгений Куйвашев.