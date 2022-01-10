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10 января 2022, 14:47

В Екатеринбурге тушат "Чапаевские бани"

пожар в банном комплексе

Тушение пожара продолжается. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня днём в Екатеринбурге произошёл пожар в оздоровительном комплексе "Чапаевские бани" (ул. МОПРа). На месте работают 23 огнеборца и 7 единиц спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 100 квадратных метров горит двухэтажная баня. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 12:38. В 14:10 спасатели локализовали огонь. Тушение пожара продолжается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Ранее стало известно, что с начала года на Среднем Урале произошло 132 пожара. В них погибли 13 человек.

Областная газета Свердловской области

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