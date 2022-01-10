В Екатеринбурге тушат "Чапаевские бани"

Сегодня днём в Екатеринбурге произошёл пожар в оздоровительном комплексе "Чапаевские бани" (ул. МОПРа). На месте работают 23 огнеборца и 7 единиц спецтехники.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 100 квадратных метров горит двухэтажная баня. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 12:38. В 14:10 спасатели локализовали огонь. Тушение пожара продолжается.
Ранее стало известно, что с начала года на Среднем Урале произошло 132 пожара. В них погибли 13 человек.