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10 января 2022, 16:43

В эвакуированных школах Екатеринбурга не нашли опасных предметов

школа

Занятия во вторую смену в гимназии № 161 были отменены. Фото: Алексей Кунилов.

Стали известны подробности эвакуации двух общеобразовательных организаций в Екатеринбурге. Речь идёт о школе № 65 и гимназии № 161.

По уточнённым данным департамента образования горадминистрации, после сообщения о минировании здания школы № 65 из неё были эвакуированы 653 ученика и 47 сотрудников. Их разместили в школе № 154 и ДЮСШ "Межшкольный стадион № 2". В 12:00 учебное заведение возобновило работу.

Также этим утром из-за тревожного сообщения гимназию № 161 покинули 827 обучающихся и 53 сотрудника. Их отправили в школу № 154, ДЮСШ "Межшкольный стадион № 2" и ДМШ № 11. Занятия во вторую смену были отменены.

В обоих случаях на месте работали сотрудники правоохранительных служб. Они обследовали территории и все помещения зданий. Взрывоопасных веществ не обнаружено.

Областная газета Свердловской области

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