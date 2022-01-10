В Екатеринбурге в гаражном боксе обнаружены тела двух мужчин

Трагедия произошла в гаражном боксе. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин. Их тела без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены в гаражном боксе по улице Вакина.

По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга проводится проверка. Предварительно установлено, что мужчины в гаражном боксе ремонтировали и красили иномарку. Для отопления помещения они использовали тепловую пушку. Дверь в гаражный бокс была закрыта.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, к гибели мужчин могло привести несоблюдение ими элементарных мер предосторожности при работе с лакокрасочными материалами. Точную причину их смерти покажут результаты судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверочных мероприятий примут процессуальное решение.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшими оказались двое граждан 1994 и 1995 годов рождения одной из бывших союзных республик. Оба прибыли в нашу страну на законных основаниях в декабре 2021 года с целью трудоустройства и на момент ЧП нигде не были официально трудоустроены.

"По имеющейся информации, данный гаражный бокс они арендовали у сотрудника одной коммерческой структуры для проведения ремонта автомобилей", – сообщил полковник Валерий Горелых.