В Екатеринбурге второй день подряд эвакуировали учеников 161-й гимназии

Накануне во время эвакуации гимназию покинули 827 обучающихся и 53 сотрудника. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге ученикам гимназии № 161 не дают учиться спокойно. Второй день подряд их эвакуируют из здания.

Вчера и сегодня это произошло из-за поступившего в образовательное учреждение сообщения о минировании. Об этом «Областной газете» заявили в департаменте образования уральской столицы.

Напомним, накануне во время эвакуации гимназию покинули 827 обучающихся и 53 сотрудника. Их отправили в школу № 154, ДЮСШ «Межшкольный стадион № 2» и ДМШ № 11. Занятия во вторую смену были отменены. На месте работали сотрудники правоохранительных служб. Они обследовали территории и все помещения зданий. Взрывоопасных веществ не обнаружено.

Добавим, 21 декабря 2021 года из здания той же гимназии из-за тревожного сообщения эвакуировали 902 ученика и 62 сотрудника. На месте работали сотрудники Росгвардии. Подозрительных предметов они не обнаружили.

Информация о том, сколько человек были эвакуированы сегодня, появится позже.

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