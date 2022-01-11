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Общество / Происшествия
11 января 2022, 11:25

Пассажирка такси пострадала в ДТП в Екатеринбурге

ДТП с автомобилем такси

В ДТП пострадала пассажирка такси. Её госпитализировали в горбольницу № 36. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня утром на одной из центральных улиц Екатеринбурга произошло ДТП с участием такси. Есть пострадавшая.

На месте происшествия оказался фотокорреспондент "Областной газеты". Он сообщил, что на Малышева стоит автомобиль такси. Рядом находится машина сотрудников Госавтоинспекции.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга изданию уточнили, что водитель Mercedes двигался со стороны Восточной. При повороте налево транспортное средство пропустили водители из двух рядов, таксист из третьего его не заметил.

В результате столкновения пострадала пассажирка такси. Её госпитализировали в горбольницу № 36. Врачи скорой поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Фото: Павел Ворожцов
Областная газета Свердловской области

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