Стали известны подробности очередной эвакуации учащихся гимназии № 161 в Екатеринбурге

Вторую смену отменять не пришлось. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня утром из-за сообщения о минировании гимназию № 161 в Екатеринбурге вновь эвакуировали. На время проверки учебное заведение пришлось покинуть 753 ученикам и 65 сотрудникам.

По данным департамента образования горадминистрации, эвакуированных разместили в школах № 154 и № 65. Но после того, как сотрудники правоохранительных служб обследовали территорию и все помещения гимназии и не обнаружили взрывоопасных веществ, занятия были возобновлены. Вторую смену отменять не пришлось.

Напомним, накануне во время эвакуации гимназию покинули 827 обучающихся и 53 сотрудника. Их отправили в школу № 154, ДЮСШ "Межшкольный стадион № 2" и ДМШ № 11. Занятия во вторую смену были отменены. В конце 2021 года из здания той же гимназии из-за тревожного сообщения эвакуировали 902 ученика и 62 сотрудника.