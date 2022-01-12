В Екатеринбурге эвакуировали 93 школы

Учителей и детей из школы №19 отпустили на дистант. Фото: Алексей Кунилов.

Екатеринбург накрыла очередная волна "минирования" образовательных учреждений. Известно об эвакуации 93 школ.

Как заявили в департаменте образования горадминистрации, в школы поступили сообщения о минировании. На 9:00 известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий.

Житель Екатеринбурга Максим рассказал "Областной газете", что эвакуирована школа № 19. "Учителей и детей отпустили на дистант", уточнила она изданию.

Добавим, накануне эвакуировали гимназию № 161. На время проверки учебное заведение пришлось покинуть 753 ученикам и 65 сотрудникам. Подробности читайте здесь.