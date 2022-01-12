Темы дня

Общество / Происшествия
12 января 2022, 09:22

В Екатеринбурге эвакуировали 93 школы

школы

Учителей и детей из школы №19 отпустили на дистант. Фото: Алексей Кунилов.

Екатеринбург накрыла очередная волна "минирования" образовательных учреждений. Известно об эвакуации 93 школ.

Как заявили в департаменте образования горадминистрации, в школы поступили сообщения о минировании. На 9:00 известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий.

Житель Екатеринбурга Максим рассказал "Областной газете", что эвакуирована школа № 19. "Учителей и детей отпустили на дистант", уточнила она изданию.

Добавим, накануне эвакуировали гимназию № 161. На время проверки учебное заведение пришлось покинуть 753 ученикам и 65 сотрудникам. Подробности читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.01.2022, 10:12 / Спорт
Календарь шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
12.01.2022, 09:22 / Общество
В Екатеринбурге эвакуировали 93 школы
12.01.2022, 09:01 / Общество
Свердловчан ждут перепады температур в середине января
12.01.2022, 08:28 / Общество
Опубликован дизайн-проект 17-метровой стелы «Нижний Тагил — город трудовой доблести»
12.01.2022, 08:00 / Общество
Скончался телеведущий Михаил Зеленский