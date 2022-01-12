Свердловские власти дали указания школам по безопасной эвакуации при минировании

Учителям поручено убедиться, что каждый школьник добрался до дома благополучно. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня школы и другие учебные учреждения Екатеринбурге накрыла волна "минирования". По поручению регионального министра образования и молодёжной политики Юрия Биктуганова приняты все необходимые меры по безопасной эвакуации детей.

По данным Юрия Биктуганова, эвакуированным школам рекомендовали отправить детей по домам. При этом классным руководителям поручено убедиться, что каждый ученик добрался благополучно. Для этого педагогам придётся позвонить родителям.

"В тех школах, куда поступали звонки до начала учебного дня, детям разрешено остаться дома. При этом учебный процесс не прерывается – всем даны задания для домашней работы", – передаёт слова Юрия Биктуганова департамент информполитики региона.

В областном управлении ФСБ отметили, что, как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с изменённым IP-адресом. При этом по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полная проверка. Как информировали в ведомстве, с 2020 года на Среднем Урале возбуждено свыше 70 уголовных дел по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" (ст. 207 УК РФ), в некоторых случаях – по нескольким эпизодам.

Ранее руководитель пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал "Областной газете", что залповые сообщения о готовящихся взрывах в местах массового скопления людей идут в основном из-за рубежа. Однако фиксируются и рассылки от местных "умельцев". Недавно удалось выявить одного такого несовершеннолетнего продвинутого хулигана, устроившего переполох не только в нашей области, но и в нескольких других регионах. Пока, в интересах следствия, подробности не раскрываются. Валерий Горелых пообещал сообщить подробности сегодняшних эвакуаций после проверок. Следите за сайтом "ОГ".

Наши читатели рассказывают, что в школе № 168 из-за эвакуации была под вопросом вторая смена. Но, предположительно, детей ждут ко второму уроку. Также к нам поступила информация о "минировании" в школе № 49 (Уралмаш). Всех детей, кто учится в первую смену, сегодня перевели на дистант.

Список эвакуированных в уральской столице школ опубликовал департамент образования горадминистрации: