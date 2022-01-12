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12 января 2022, 13:04

В ДТП на автодороге Пермь – Екатеринбург погиб мужчина

ДТП

Водителей призывают отказаться от управления в утомлённом состоянии. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня утром на 200 км автодороги Пермь – Екатеринбург произошла авария. ВАЗ-2107 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля — житель Красноуфимска — скончался на месте аварии до приезда скорой. Сотрудники свердловской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

У погибшего будет взята кровь на химико-токсикологическое исследование, по результатам которого планируется установить, находился ли водитель в состоянии опьянения. Опьянение у другого автолюбителя не установлено.

В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также отказаться от управления в утомлённом состоянии.

Областная газета Свердловской области

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