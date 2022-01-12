Самолёт вернулся в Кольцово из-за проблемы с шасси

Доставка пассажиров в пункт назначения будет организована на резервном воздушном судне. Фото: Евгения Скачкова.

Самолёт "Уральских авиалиний" Airbus A320 вернулся в Кольцово. Он следовал по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, после взлёта на борту воздушного судна, выполнявшего рейс U6223, сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Командир принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово.

"Самолёт благополучно приземлился в 13:36. Доставка пассажиров в пункт назначения будет организована на резервном воздушном судне", — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, отменён рейс WZ-1017 до Сургута. Его должна была обслужить компания Red Wings.