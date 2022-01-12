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Общество / Происшествия
12 января 2022, 15:53

После вынужденной посадки самолёта Airbus A320 в Екатеринбурге организована проверка

самолёт

Доставка пассажиров в пункт назначения организована на резервном воздушном судне. Фото: Евгения Скачкова.

Сегодня в 13:36 в Кольцово вынужденно сел самолёт "Уральских авиалиний". Он осуществлял рейс U6-223 по маршруту Екатеринбург – Санкт-Петербург.

Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находилось 158 пассажиров, из них 2 несовершеннолетних, 6 членов экипажа.

"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов", – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее авиакомпания информировала, что вернуться в аэропорт вылета самолёту пришлось из-за технической неисправности (незакрытие стойки шасси). Доставка пассажиров в пункт назначения организована на резервном воздушном судне.

Областная газета Свердловской области

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