Глава СКР поручил организовать проверку по минированиям в школах Екатеринбурга

12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по поводу минирований школ уральской столицы. Сегодня были эвакуированы учащиеся 151 общеобразовательного учреждения.

Организовать процессуальную проверку "о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма" в школах поручено руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому, говорится на сайте СК России. Ему также необходимо доложить о проверочных мероприятиях и принятых решениях.

Ранее свердловские власти дали указания школам по безопасной эвакуации при минировании. С указаниями и полным списком эвакуированных 12 января школ можно ознакомиться тут.

По уточнённым данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, с сотрудниками школ организованы дополнительные инструктажи о действиях в подобных ситуациях. Для расследования инцидента и предотвращения его повторения муниципалитет и образовательные организации сотрудничают с правоохранительными органами.