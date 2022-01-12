В учебную программу включилось лжеминирование

Это подозрительное письмо злоумышленники разослали на официальную электронную почту многих образовательных екатеринбургских учреждений в ночь на среду. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня утром в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу (а это – более 90 процентов всех школ города), а также несколько вузов.

Сначала – школы …

Причиной эвакуации стало подозрительное письмо, которое злоумышленники разослали на официальную электронную почту всех учреждений в ночь на среду. По родительским чатам гуляет скриншот письма со следующим текстом: «Школа заминирована. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я взорву школу. Вы все умрёте».

Где-то сомнительные письма ушли в спам, а где-то работники поздно проверили почтовый ящик. Поэтому в некоторых школах дети ещё успели посидеть на уроках, прежде чем стало известно о сообщении. Старшеклассников практически сразу отправили по домам. Младших школьников отводили в соседние здания, откуда их уже забирали родители. Например, воспитанников школы №26 направили во Дворец спорта, учеников школы №71 – в кинотеатр «Олимп».

– На электронную почту пришло сообщение об угрозе минирования, – рассказывает «Облгазете» директор гимназии №9 Лариса Кулькова. – Далее действовали по инструкции: сообщили компетентным органам о происшествии в гимназии, провели организованную эвакуацию обучающихся и персонала. Учителя и дети хорошо знают, как вести себя в таком случае, оповестили родителей. Дети, которых не успели забрать домой, оставались под присмотром педагогов и классных руководителей.

Уже к обеду здание гимназии было проверено сотрудниками Росгвардии на безопасность, во второй половине дня там прошли внеурочные занятия, но основная масса гимназистов продолжила в этот день обучение уже на дистанте.

Досталось и родителям. Многим пришлось срочно уходить с работы и забирать домой своих детей. Но кому-то повезло больше.

– Мой сын учится во вторую смену, поэтому о том, что его школу эвакуируют из-за сообщения о минировании, я узнала из общего чата родителей нашего класса, – рассказала «Облгазете» мама второклассника школы №19 Екатеринбурга, «Миссис Екатеринбург-2019» Наталья Маринова. – Сын сразу сказал, что на уроки не пойдёт: чуть позже стало известно, что все занятия на среду в школе отменили, детям отправили домашнее задание. Мы, родители, конечно, негодуем. Ложные сообщения о минировании почти всех школ в нашем городе – это настоящее ЧП. Рада, что мой сын не находился в школе во время эвакуации: ученики взволновались и какое-то время стояли на улице, что не очень приятно зимой в такую погоду.

…потом вузы и колледжи

Угрозе минирования подверглись и несколько уральских вузов и колледжей. Причём руководство учебных учреждений узнавало порой об этом от… журналистов.

– Ещё с утра на нас посыпались вопросы про минирование. Какой-то канал приехал снимать эвакуацию, – говорит директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Лёвина. – Но никакого минирования у нас в головном учреждении на Репина и вообще во всём колледже не было. И только позднее, примерно в 11:00, сообщение об угрозе минирования поступило на электронный адрес фармацевтического филиала колледжа на Бебеля, 71.

Подвергся атаке лжеминёров и Уральский государственный горный университет. Вот только злоумышленники, видимо, были не в курсе, что сейчас в вузе сессия, экзамены проходят дистанционно, так что студентов из университета эвакуировать не пришлось – только преподавателей и обслуживающий персонал. Но вот студентам, проживающим в общежитии, пришлось на время покинуть свои комнаты.

- Сообщение о том, что университет заминирован, пришло на почту ректората в 8:25, - рассказывает начальник информационного управления Уральского государственного горного университета Татьяна Салова. - Сразу же была включена система пожарной тревоги по всем зданиям, в течение пяти-семи минут все были эвакуированы, в том числе около двухсот человек, проживающих в общежитиях. Студентам пришлось распределиться по близлежащим кафе, кто-то уехал к друзьям, так как погода стояла морозная. Но около 12:00 они смогли вернуться в общежития.

«Вмешательство извне»

Сейчас областные и муниципальные власти вместе со спецслужбами разбираются в ситуации. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что «минирования школ» — это «вмешательство извне»:

– Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию.

Похожего мнения придерживаются и многие другие.

– Несколько лет назад наш вуз тоже якобы минировали. Позднее спецорганы сообщили нам, что это делалось из Украины, – рассказал «Облгазете» профессор Российского государственного профессионально-педагогического университета Евгений Дорожкин. – Думаю, нынешняя атака также организована профессионалами из-за рубежа: обычные хулиганы не смогли бы организовать это настолько масштабно. В этот раз нашему вузу повезло, но для всех образовательных учреждений, которых это коснулось, это очень большая эмоциональная встряска.

В региональном управлении ФСБ пояснили, что, как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с изменённым IP-адресом. При этом по каждому сообщению о минировании следственно-оперативные группы ФСБ и МВД проводят полный цикл проверочных мероприятий.

По всей стране Сегодняшняя волна минирований затронула не только Екатеринбург. Информационной атаке подверглись образовательные учреждения в Качканаре, Новоуральске и Заречном. Лжеминёры активизировались и в других регионах. Так, в понедельник УФСБ по Челябинской области были получены сообщения о якобы заложенной взрывчатке в семи городских школах и средней школе села Еткуль.

В столице во вторник из-за тревожных сообщений о минировании эвакуировали Мосгорсуд и ещё 12 районных судов.

В о вторник в Санкт-Петербурге аноним предупредил о «бомбах» в районных судах, а также магазинах, складах и офисах крупного ритейлера.

Письма с угрозами поступили в суды и здания ФНС Новосибирской области.

В Пензе эвакуировали учеников нескольких школ.

Комментарий Валерий ГОРЕЛЫХ, руководитель пресс-службы свердловского главка МВД: – В Свердловской области информационной атаке 12 января действительно подверглись не только школы, колледжи и вузы столицы Среднего Урала, но и такие же учреждения в Качканаре, Новоуральске и Заречном, а также один Дворец Культуры в областном центре. Трендом современных преступников является информирование о своих криминальных замыслах не при помощи писем в конвертах или телефонных звонков, как это было ещё совсем недавно, а электронных посланий. Все учебные заведения и иные объекты были подвергнуты тщательным проверкам сотрудников полиции и специалистов других вспомогательных служб и ведомств. К счастью, в служебных помещениях и на прилегающей территории подозрительных и опасных предметов не обнаружено. Реальной угрозы зданиям и людям не было. Сыщики уголовного розыска совместно с нашими коллегами из регионального ФСБ проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей горе-шутников. По действующему в нашей стране уголовному кодексу предусмотрено достаточно суровое наказание за подобные "шалости" - до восьми лет лишения свободы, а если с гибелью людей - до десяти лет. Далеко не всем злоумышленникам удаётся остаться безнаказанными. Только в прошлом году свердловским гарнизоном полиции раскрыто 17 преступлений такого рода. Об одном из задержанных проинформирую общественность и СМИ в самое ближайшее время.

Важно Председатель СК России поручил организовать процессуальную проверку о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма в общеобразовательных учреждениях Свердловской области.

В тему Последний раз такая крупная волна лжеминирований прокатилась по Екатеринбургу осенью 2017 года. В экстренные службы столицы Урала массово поступали сообщения о бомбах, заложенных в зданиях школ, университетов, торговых центров, отелей, кинотеатров, вокзалов. Телефонные террористы «заминировали» здание правительства Свердловской области, резиденцию губернатора, несколько министерств. ККТ «Космос» дважды эвакуировали прямо во время концертов. В сентябре там был сорван концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, в ноябре - выступление Пелагеи. Из-за тревожного звонка эвакуировали и здание, где располагается редакция «Облгазеты». Подготовка номера в тот день была сорвана, и газета пришла к читателям с опозданием.