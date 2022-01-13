Трассу Екатеринбург — Тюмень перекрывали из-за ДТП с двумя машинами и двумя грузовиками

Сначала трасса перекрывалась в обоих направлениях, затем вводилось реверсивное движение. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 122-м км Тюменского тракта произошло ДТП с участием двух иномарок и двух грузовиков. Пострадал один из водителей. Трассу Екатеринбург — Тюмень пришлось перекрывать.

По предварительной информации, виновником стал водитель Lifan 1956 года рождения, который выехал на встречку при обгоне и столкнулся с грузовиком МАЗ. Кабина последнего отлетела на другой грузовик — DAF. После столкновения иномарку также отбросило на встречный автомобиль Renault. В результате аварии травмы получил водитель МАЗ, ему оказали медпомощь на месте.

Движение накануне вечером на Тюменском тракте перекрывали. Сначала оно было ограничено в оба направления, затем вводилось реверсивное движение. Сейчас проезжая часть уже расчищена после ДТП и полностью открыта для автомобилистов.

«Выясняются все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция призывает водителей не совершать необдуманных манёвров, быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим», — сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.