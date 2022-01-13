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13 января 2022, 08:04

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после массового лжеминирования школ

Полиция в школе

Накануне в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу. Фото: Павел Ворожцов

12 января в школы, колледжи, вузы и другие учреждения в Свердловской области поступило 170 электронных писем с угрозами о минировании. Полицейские проверили все здания и рассказали подробности массовых эвакуаций.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, опасных предметов не обнаружено. Отбой проверкам был дан в 21:00. Следственные органы полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Виновникам может грозить до 5 лет лишения свободы.

«В проверочных мероприятиях было задействовано 257 сотрудников ОВД, а также свыше 70 единиц техники МВД, в эти цифры не входят ресурсы наших коллег из иных организаций. Первый тревожный сигнал поступил в дежурную часть полиции по линии 112 в 06:35», — рассказал полковник Горелых. По его данным, с большой долей вероятности можно предположить, что информационную атаку организовали из-за рубежа.

«Сыщики уголовного розыска и регионального управления ФСБ предпринимают комплекс мер, направленных на то, чтобы этот беспредел для горе-шутников не остался бы безнаказанным», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, что накануне в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу, это более 90 % всех школ города. Детей в этот день перевели на дистанционное обучение. Волна сообщений о минировании докатилась и до других учреждений — филиала медколледжа, Горного университета, Дворца культуры, а также городов области — Качканара, Новоуральска и Заречного. Подробности читайте в материале «Областной газеты» «В учебную программу включилось лжеминирование».

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по поводу «минирований» школ уральской столицы.

Областная газета Свердловской области

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