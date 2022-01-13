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13 января 2022, 08:33

В Полевском ночью тушили пожар в здании по утилизации пластика

В Полевском ночью тушили пожар в производственном здании по утилизации пластика

Площадь пожара составила 250 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Полевском в ночь на 13 января тушили пожар в производственном здании по утилизации пластика. Там сгорели подъёмный кран, пластиковые ёмкости, кровля и стены.

Площадь пожара составила 250 кв. м. На место происшествия в Западный промышленный район выезжали 27 спасателей на 9 спецмашинах. Тушение огня началось накануне вечером и полностью завершилось только к утру.

«В 01:05 открытое горение было ликвидировано, в 05:45 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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