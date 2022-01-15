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Общество / Происшествия
15 января 2022, 09:18

Минувшей ночью в Ленинском районе Екатеринбурга огнеборцы тушили пожар в 12-этажном доме

Пожарный

На площади 40 квадратных метров горит имущество в квартире на 12-м этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге прошедшей ночью произошёл пожар в 12-этажном доме, расположенном на бульваре Денисова-Уральского. Сообщение о возгорании поступило в 23:10.

По прибытии на место происшествия сотрудники МЧС установили, что на площади 40 квадратных метров горит имущество в квартире на 12-м этаже. До приезда огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 13 человек, включая 3 детей. Ещё 5 человек были спасены по незадымляемым лестничным маршам.

Как сообщается в соцсетях, одна женщина выпрыгнула из горящей квартиры, спасаясь от пожара, и погибла. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области информацию о погибшей женщине подтвердили.

В тушении пожара были задействованы 36 человек личного состава и 10 единиц техники. Огонь был локализован в 00:42, ещё через 7 минут открытое горение было ликвидировано. В 01:52 был завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Областная газета Свердловской области

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