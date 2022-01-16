В пределах одного километра трассы Пермь — Екатеринбург произошло три ДТП с большегрузами

Один из грузовиков перевозил авокадо. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло три ДТП с большегрузами. Машины столкнулись в пределах одного километра.

Аварии произошли на 338 км автодороги Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, столкнулись четыре грузовых автомашины и одна легковушка.

Первыми столкнулись Volvo и МАЗ с полуприцепами. Водитель шведской машины наехал на отбойник и врезался в попутно движущийся МАЗ, а затем столкнулся с легковушкой Chevrolet Orlando.

Второе ДТП произошло с другим Volvo также с полуприцепом, которое столкнулось с машиной МАЗ, участником первого ДТП. Участником третьей аварии стал грузовик Scania в составе с полуприцепом, водитель которого экстренно затормозил, чтобы не врезаться во впередистоящие автомобили. В результате он въехал в отбойник.

"В результате аварий никто не пострадал, движение по автодороге Пермь — Екатеринбург не затруднено. Дорожные условия являются удовлетворительными, недостатков не выявлено", — рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, ГИБДД предупредила автомобилистов о сильном снеге и гололедице. Сложная обстановка на дороге может привести к росту числа ДТП.