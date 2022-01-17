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Общество / Происшествия
17 января 2022, 08:11

На площади 1905 года в Екатеринбурге столкнулись четыре иномарки

На площади 1905 года в Екатеринбурге столкнулись четыре иномарки

ДТП произошло под окнами мэрии Екатеринбурга. Фото: Владимир Мартьянов

В центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП. По предварительной информации, BMW влетел в иномарки, остановившиеся на светофоре.

Авария произошла около полуночи. KIA, Ford и Hyundai стояли на светофоре на площади 1905 года, у здания мэрии Екатеринбурга. Все повреждённые машины до этого двигались по проспекту Ленина со стороны улицы Вайнера в сторону улицы 8 Марта.

"В ДТП никто не пострадал",   сообщили "Областной газете" в ГИБДД по Екатеринбургу.

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Областная газета Свердловской области

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