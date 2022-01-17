В Свердловской области с начала года в ДТП пострадали более 20 детей-пассажиров

В минувшие выходные зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Фото: Павел Ворожцов

С начала года в Свердловской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. В этих авариях погиб один ребёнок, ещё 23 пострадали.

По данным регионального УГИБДД ГУ МВД России, большая часть случившихся ДТП спровоцирована водителями, в чьих автомобилях находились дети. В числе нарушений – выезд на встречку, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона.

Пользуясь услугами такси или совершая поездки на автомобилях друзей, родители соглашаются на перевозку ребёнка без детского автокресла. Так, накануне в Нижнем Тагиле семья с двумя детьми попала в ДТП. Таксист при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному транспорту и въехал в BMW.

В результате девочку 2019 года рождения с диагнозом "сотрясение головного мозга" госпитализировали в ДГБ № 3. Также в момент столкновения в машине находился 5-месячный младенец, которого, предположительно, отец перевозил на руках. Только по счастливой случайности малыш не получил травм.

Отмечается, что за прошлый год сотрудниками ГИБДД выявлено 15 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобилях (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ). Все водители привлечены к административной ответственности.

Госавтоинспекция напоминает! Безопасность детей-пассажиров в первую очередь зависит от водителей транспортных средств, которые их перевозят. Соблюдение ПДД, отказ от опасных манёвров, а также использование детских удерживающих устройств поможет избежать получения травм маленькими пассажирами.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале за 2021 год в авариях погибло 16 детей-пассажиров.

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