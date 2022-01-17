В Екатеринбурге два ребёнка погибли во время пожара в частном доме

Пожар произошёл в частном доме. Фото: Галина Соловьёва

В одном из частных домов Екатеринбурга произошёл пожар. В огне погибли два ребёнка, пока их мама ходила в магазин.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних девочек 2017–2018 годов рождения в пожаре, который произошёл накануне вечером в частном доме по ул. Источной. В одной из комнат по неустановленной причине произошло возгорание, в результате которого возникло сильное задымление, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Матери девочек дома не было. 34-летняя женщина со своим сожителем ушла в магазин.

"Вернувшись домой, мать девочек обнаружила их в тяжёлом состоянии. Были приняты меры к тушению возникшего возгорания и вызову скорой помощи для пострадавших детей. Однако спасти жизнь малолетних не удалось: при доставлении в больницу они скончались", — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, семья погибших девочек была неполной и неблагополучной. Ранее их мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Кроме этого, была судима за побои (ч. 1 ст. 116 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Уточняется, что по одной из версий, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, а девочки погибли из-за того, что надышались едким дымом. К выяснению обстоятельств инцидента и точной причины смерти детей подключилась прокуратура.