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17 января 2022, 18:45

В котельной под Качканаром произошёл взрыв

Девушка у батареи

Жителей просят сохранять тепло в домах. Фото: Галина Соловьёва

На территории котельной в Качканарском городском округе произошёл взрыв. Без отопления остались 2 198 жителей Валериановска.

Взрыв случился сегодня после обеда при запуске одного из котлов. В результате хлопка повреждён котёл и подземный воздуховод, выбиты рамы в котельной. Никто из рабочих не пострадал. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место ЧП экстренно прибыли и работают сотрудники полиции и других экстренных служб, в том числе специалисты собственника предприятия.

"Котельная обеспечивает теплом посёлок Валериановск, где проживает 2 198 человек и находится восемь кирпичных домов и 719 частных. На месте происшествия работает ремонтная бригада, которой поставлена задача до наступления ночи возобновить подачу тепла в жилые дома", — рассказал Валерий Горелых.

Отрабатываются различные версии случившегося, в том числе нарушение техники безопасности, технологического процесса, износ оборудования и другие. Инцидент не носит криминальный характер.

"Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, заявил, что сразу же после аварии был запущен резервный котел, подача тепла в дома не прекращалась, были снижены лишь температурные параметры. Планируется, что к 3 часам ночи новый котёл будет запущен и подача тепла войдет в рабочий режим", — уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Администрация округа просит жителей сохранять тепло в домах, не открывать форточки и экономно использовать горячую воду. Информирование жителей осуществляется через ЕДДС Качканарского ГО по телефону: (34341) 6-88-00.

Областная газета Свердловской области

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