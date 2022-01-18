На Урале будут судить монтажника, из-за которого погиб ребёнок

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении тагильчанина. Мужчина обвиняется в причинении смерти ребёнку по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Известно, что летом прошлого года девятилетний ребёнок, находясь на крыльце магазина, ухватился рукой за металлическую конструкцию антивандальной решётки кондиционера и мгновенно получил поражение электрическим током. В результате он скончался в больнице.

Как полагает следствие, несчастный случай произошёл из-за нарушений, допущенных монтажником, которого собственник торговой точки привлёк для обустройства световой рекламы на фасаде здания. При монтаже не было применено заземление. Свою вину обвиняемый признал полностью, раскаялся в содеянном.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, в ходе предварительного следствия собрали и закрепили доказательства, провели осмотр места происшествия и необходимые экспертизы, допросили свидетелей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.