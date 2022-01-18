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Общество / Происшествия
18 января 2022, 18:44

В Академическом рабочий упал в вентиляционную шахту и погиб

Строительство в Академическом

В Екатеринбурге время от времени случаются инциденты с гибелью рабочих на стройках. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге 24-летний каменщик погиб после падения в вентиляционную шахту. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл на стройплощадке по ул. Академика Парина в Академическом районе. Мужчину с тяжёлыми травмами доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Проверку ведут СКР и полицейские. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

"По версии следствия, инцидент произошёл в тот момент, когда каменщик осуществлял работы по кирпичной кладке. По причине нарушений, допущенных устанавливаемым в настоящее время должностным лицом, ответственным за соблюдение требований охраны труда, произошло падение каменщика в отверстие вентиляционной шахты строящегося здания. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, ведётся сбор и закрепление доказательственной базы", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу уточнили, что погибший являлся уроженцем одной из среднеазиатских республик, он прибыл в Россию с целью заработка. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 8 от медиков скорой помощи. На место выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД.

Областная газета Свердловской области

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