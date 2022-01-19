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Общество / Происшествия
19 января 2022, 14:23

В Екатеринбурге обматерившую пенсионерку кондуктора могут выгнать из страны

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Кондуктор раскаивается в своём поступке. Фото: Алексей Кунилов

Полиция Екатеринбурга привлекла к ответственности женщину-кондуктора, которая оскорбила пенсионерку в автобусе. Как выяснилось, нарушительница общественного порядка находится и работает на территории России без необходимых разрешений.

По данным пресс-службы городского УМВД, на гражданку одной из среднеазиатских республик составили четыре административных протокола. Женщине придётся нести ответственность за мелкое хулиганство, нарушения миграционного законодательства, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм (отсутствие маски). Кроме того, будет рассмотрен вопрос о её выдворении с территории РФ. Отмечается, что кондуктор раскаивается в своём поступке.

Ранее в интернете появилась информация, что кондуктор автобуса № 42 обматерила пожилую женщину, пожаловавшуюся на скользкий порог.

Областная газета Свердловской области

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