Темы дня

Общество / Происшествия
19 января 2022, 13:06

В Екатеринбурге первоклассник обморозил кисти рук на уроке физкультуры

Первоклассник

Первоклассник обморозил кисти рук на уроке физкультуры. Фото: предоставлено мамой ребёнка

В Екатеринбурге первоклассник школы № 98 обморозил кисти рук на уроке физкультуры. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Как рассказала "Областной газете" мама ребёнка, её сын 18 января забыл варежки в рюкзаке, который оставил в классе. Когда он замёрз на уроке физкультуры, то подошёл к учителю с жалобой. Тот его не услышал, так как занимался с другими детьми.

"В итоге весь урок простоял на улице, мы его забрали уже с синими руками, — говорит она. — В школе пошоркали, отогрели. На такси домой приехали". Потом мама заметила, что у сына опухли руки, она обратилась в детскую больницу № 9. Там ему оказали необходимую помощь. По словам матери, она планирует обратиться в прокуратуру и в другие инстанции по поводу этого инцидента.

"В настоящее время ситуация взята на контроль и в школе ведётся внутреннее расследование, — сказала главный специалист департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина. — Классный руководитель поддерживает связь с семьёй".

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку для выяснения обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса, — говорится в сообщении. — По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.01.2022, 21:41 / Общество
Замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева задержали по подозрению в коррупции
19.01.2022, 20:37 / Общество
Жителя Верхней Пышмы привлекут к ответственности за ложный вызов спасателей
19.01.2022, 18:59 / Общество
Президент Союза педиатров России заявила, что без вакцинации подростков пандемию не остановить
19.01.2022, 17:55 / Экономика
На Среднем Урале частные инвесторы будут участвовать в строительстве и восстановлении 14 объектов
19.01.2022, 17:29 / Общество
Российские космонавты вышли в открытый космос впервые в 2022 году