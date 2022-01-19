В Екатеринбурге первоклассник обморозил кисти рук на уроке физкультуры

Первоклассник обморозил кисти рук на уроке физкультуры. Фото: предоставлено мамой ребёнка

В Екатеринбурге первоклассник школы № 98 обморозил кисти рук на уроке физкультуры. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Как рассказала "Областной газете" мама ребёнка, её сын 18 января забыл варежки в рюкзаке, который оставил в классе. Когда он замёрз на уроке физкультуры, то подошёл к учителю с жалобой. Тот его не услышал, так как занимался с другими детьми.

"В итоге весь урок простоял на улице, мы его забрали уже с синими руками, — говорит она. — В школе пошоркали, отогрели. На такси домой приехали". Потом мама заметила, что у сына опухли руки, она обратилась в детскую больницу № 9. Там ему оказали необходимую помощь. По словам матери, она планирует обратиться в прокуратуру и в другие инстанции по поводу этого инцидента.

"В настоящее время ситуация взята на контроль и в школе ведётся внутреннее расследование, — сказала главный специалист департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина. — Классный руководитель поддерживает связь с семьёй".

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку для выяснения обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса, — говорится в сообщении. — По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".