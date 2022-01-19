Жителя Верхней Пышмы привлекут к ответственности за ложный вызов спасателей

В МЧС поступило сообщение о двух туристах, которые оказались под снежным завалом на горе Змеинка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Вечером 19 января в Единую диспетчерскую службу Верхней Пышмы поступило сообщение о двух туристах, которые во время катания на снегоходах на горе Змеинка оказались под снежным завалом. После выезда на предполагаемое место происшествия спасатели пришли к выводу, что вызов был ложным.

На Змеинке организовали целую спасательную операцию, в которой были задействованы группы сотрудников МЧС на снегоходах и беспилотная авиационная система. Для поисков туристов привлекли 24 человека личного состава и 11 единиц техники. Во время осмотра местности спасатели не обнаружили признаков схода снега, снежных провалов или следов от снегоходов.

Нарушителя удалось установить ещё во время поисковой операции.

"Мужчина находился дома, в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе беседы с гражданином сотрудники полиции установили, что сообщение о происшествии было заведомо ложным. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели напоминают, что за ложный вызов экстренных служб может грозить административная или уголовная ответственность. Кроме того, такие "шутники" подвергают жизнь людей, которым действительно необходима срочная помощь, опасности. Также когда человеку, который был оштрафован за ложный вызов спецслужб, может по-настоящему понадобиться помощь, диспетчер может счесть его звонок за очередную выходку.