Три человека пострадали при столкновении двух Daewoo Nexia в Екатеринбурге

С места ДТП в больницу увезли 56-летнюю пассажирку и двух мальчиков. Фото: отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге столкнулись две Daewoo Nexia на Сибирском тракте в районе здания № 24б. Травмы получили три пассажира, в том числе двое детей. Мальчиков доставили в детскую больницу № 9.

Один из автомобилей, двигавшийся по Сибирскому тракту со стороны переулка Базового в сторону улицы Карьерной, совершал разворот от остановки и столкнулся машиной, ехавшей в попутном направлении по левой полосе. После этого первую Daewoo Nexia отбросило на препятствие — мачту освещения.

С места ДТП в больницу № 36 увезли 56-летнюю пассажирку. Ей поставлен предварительный диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". Мальчики 4 и 8 лет получили ушибы мягких тканей головы. Установлено, что оба они ехали сзади и были пристёгнуты ремнями безопасности, однако один из детей перевозился без детского удерживающего устройства.

Сотрудники ГИБДД произвели замеры на месте аварии и составили процессуальные документы. Выясняются все обстоятельства происшествия.

"Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, не отвлекаться от управления транспортным средством, а также не совершать резких маневров, которые могут привести к дорожной аварии. Отъезжая от края проезжей части, водитель обязан уступить дорогу попутным транспортным средствам, которые уже находятся в движении и приближаются сзади", — напомнили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.