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20 января 2022, 09:43

На пожаре в Заречном спасены 4 человека

Пожарные

Огнём повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Заречном ночью произошёл пожар в 5-этажном доме на улице Клары Цеткин. По лестничным маршам спасены 4 человека. Есть пострадавший.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 01:36. К месту пожара на 3 машинах выезжали 9 огнеборцев.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар потушили в течение 3 минут. Огнём повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже.

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Областная газета Свердловской области

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