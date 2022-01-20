На пожаре в Заречном спасены 4 человека

В Заречном ночью произошёл пожар в 5-этажном доме на улице Клары Цеткин. По лестничным маршам спасены 4 человека. Есть пострадавший.
Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 01:36. К месту пожара на 3 машинах выезжали 9 огнеборцев.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар потушили в течение 3 минут. Огнём повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже.
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