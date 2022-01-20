За четыре дня за пьяную езду задержаны 160 свердловских автолюбителей

С 13 по 16 января сотрудники ГИБДД пресекли на Среднем Урале более 300 грубых нарушений ПДД. Фото: Галина Соловьёва

С 13 по 16 января сотрудники ГИБДД пресекли на Среднем Урале более 300 грубых нарушений ПДД.Они задержали 160 нетрезвых водителей и еще 170 автолюбителей, не имеющих права управления. Таковы итоги очередного этапа областного профилактического мероприятия "Безопасная дорога".

Об этомсообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В частности, в Ивделе задержали нетрезвого 43-летнего водителя автогрейдера. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Ему грозит крупный штраф и лишение прав. Административное дело возбуждено и на юрлицо, допустившее его к работе. Выяснилось, что в прошлом году горе-водитель привлекался к уголовной ответственности за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

В Ревде ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford. За рулём находилась женщина 1988 года рождения. В салоне машины находилось шесть человек. В том числе двое детей, которые перевозились без детских удерживающих устройств. Как оказалось, женщина и её друзья вечером употребляли "горячительное". Затем она предложила отвезти их домой. За управление в нетрезвом состоянии и нарушение правил перевозки пассажиров ей грозят крупные штрафы и лишение водительских прав.

На автотрассе Пермь — Екатеринбург задержан нетрезвый водитель грузовой автомашины MAN. Пьяный мужчина ехал из уральской столицы в Москву. Вот ещё один пример. Ночью на 83 км автодороги Ачит — Месягутово автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2107. Им управлял 16-летний подросток, живущий в Башкортостане. Автомобиль отца он взял без разрешения. Теперь подростку грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Добавим, что в прошлом году в Свердловской области произошло около 300 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате погибли 83 человека, ещё 370 получили травмы.